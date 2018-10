Lewis Hamilton fordert Änderungen in der Formel 1

2.250 Meter über dem Meeresspiegel in Mexiko-Stadt will sich Mercedes-Star Lewis Hamilton am Sonntag erneut zum Formel-1-Weltmeister krönen. Bereits ein siebenter Platz reicht dem 33-jährigen Engländer zum WM-Triumph im drittletzten Rennen, sofern sein letzter verbliebener Rivale Sebastian Vettel im Ferrari gewinnen sollte. Trotz seines Erfolgslaufs fordert Hamilton nun zwei radikale Änderungen in der Formel 1.