Jürgen Melzer muss in Wien auch für Doppel passen

Jürgen Melzer kann beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle auch im Doppel am Donnerstag nicht antreten. Der 37-jährige Niederösterreicher, der am Vortag wegen starker Magenbeschwerden sein Achtelfinale gegen Kevin Anderson (RSA-2) nicht bestreiten konnte, musste absagen. Er hätte an der Seite von Philipp Oswald die erste Runde bestritten.