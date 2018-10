Neue Kollektion: Der Prozess des Fortschritts

Black Diamond Boundary Pro 107 Ski

Ein heißes Gerät in limitierter Auflage - Der Boundary Pro kombiniert verspielte Tiefschnee-Performance mit einer überarbeiteten, flacheren Konstruktion mit durchgehendem Kern für zusätzliche Torsionssteifigkeit. Dies ermöglicht einen kraftvollen und aggressiven Fahrstil mit Dämpfung und Stabilität. In Österreich mit Glasfaserkonstruktion und Pappel-Kern gefertigt, ist der Boundary Pro ein Big Mountain Freeride Ski für den kompromisslosen Einsatz in Big Lines, bei hohen Geschwindigkeiten und variablen Schneeverhältnissen. Verfügbar in den Längen 168 cm, 176 cm, 184 cm.

UVP: 625,00 EUR