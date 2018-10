Falscher Bundesadler zierte Büro von Ministerin

Ein Onlinebericht der Tageszeitung „Kurier“ war mit einem Foto der Sozialministerin bebildert, abgelichtet in ihrem Büro vor dem falschen Bundesadler, denn ihm fehlte die gesprengte Kette. Darauf wies auf Twitter am Dienstag Daniela Kickl hin. Die Cousine von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte bereits online mit Kritik an dessen Politik von sich hören lassen.