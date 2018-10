Sozialhilfe in Karibik kassiert: 150.000 € Schaden

Großer Erfolg für die Wiener Polizei: Die Beamten fassten - wie erst jetzt bekannt wurde - Mitte Juni bei einer Hausdurchsuchung eine mutmaßliche Großbetrügerin. Die 56-jährige Serbin und ein noch flüchtiger Komplize stehen nach akribischen Ermittlungen unter dem dringenden Verdacht, seit mindestens 2015 mit angeblichen Dienst- und Sozialleistungen in Wien rund 150.000 Euro abgezweigt zu haben (zuvor war noch von 300.000 Euro die Rede gewesen, die mutmaßliche Schadenssumme wurde in der Nacht auf Mittwoch nach unten korrigiert). Zuvor dürfte die Serbin fünf Jahre Mitglied in einer mittlerweile nicht mehr existierenden Betrugs-Tätergruppierung gewesen sein.