Strebinger in Höchstform vor Villarreal-Rückkehr

„Wir müssen die Situation annehmen.“ Kein Trübsalblasen bei Richard Strebinger, das 0:3 in Hartberg ist abgehakt. Weiter geht‘s in Villarreal. Für den Torhüter, Rapids einzige Konstante, am Donnerstag ein besonderes Spiel. In Villarreal machte der 25-Jährige am 26. November 2015 sein erstes Europacup-Spiel. Strebinger kam nach 61 Minuten für den verletzten Jan Novota, konnte das 0:1 aber nicht verhindern. „Dennoch ein schönes Erlebnis, die Partie vergesse ich nie.“