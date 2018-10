Auto begann plötzlich zu brennen

Zu einem Fahrzeugbrand kam es Montag kurz nach 19 Uhr in der Gemeinde Kobenz. Aus nicht näher bekannten Umständen brach während der Fahrt bei einem PKW ein Brand aus. Der Lenker fuhr sofort zum Fahrbahnrand und stieg aus. Wenige Minuten nach der Alarmierung trafen bereits 20 Mann der Feuerwehr Kobenz ein und begannen unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten, schildert Einsatzleiter Oberbrandinspektor Gerhard Mayer. Der Frontbereich brannte komplett aus. Binnen weniger Minuten konnte der in Vollbrand stehende Frontbereich des Fahrzeuges gelöscht werden, so Mayer weiter. Nach rund einer Stunde konnte die während der Löscharbeiten gesperrte L 518 wieder für den Verkehr freigegeben werden.