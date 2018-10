Slipknot, The Cure und Die Ärzte am Nova Rock 2019

Das Nova Rock fährt für das nächste Jahr aber auch sonst kräftige Geschütze auf und die weiteren bislang fixierten Künstler können sich mehr als sehen lassen. Mit an Bord sind etwa die Chartsstürmer RAF Camora & Bonez MC, die im Februar wahrscheinlich zweimal die Wiener Stadthalle ausverkaufen, Gitarrenheld Slash mit Myles Kennedy und den Conspirators, die Dropkick Murphys, Sabaton, Rob Zombie, Papa Roach, In Flames, Ska-P, Amon Amarth, RIN, Godsmack, In Extremo, Feine Sahne Fischfilet, Me First & The Gimme Gimmes, Powerwolf, Trivium, Pussy Riot, Millencolin, Children Of Bodom, Mono & Nikitaman, Amaranthe, Antilopen Gang, Luciano, Schmutzki und als Late-Night-Special Frog Leap feat. Leo Moracchioli.