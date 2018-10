Kimi provozierte Lewis: „Bist du Weltmeister?“

Vor einer halben Ewigkeit

Dabei hätte Räikkönen an diesem sonnigen Tag auf dem „Circuit of The Americas“ allen Grund zu überschwänglicher Freude, lag sein letzter Sieg doch schon eine halbe Ewigkeit zurück. 2013 - vor 113 Rennen - triumphierte der mittlerweile 39-Jährige aus Espoo mit dem Lotus in Australien als letzter Nicht-Mercedes-, -Ferrari- oder Red-Bull-Pilot. „Okay, daran denke ich vielleicht später einmal“, meinte der „Iceman“, der nach seinem 21. GP-Sieg von einem tollen Wochenende sprach. „Die Trainings waren gut, ich habe einen tollen Start erwischt und hart gepuscht. Ich konnte den Speed halten, auch das Management der Reifen hat funktioniert, auch weil wir zum richtigen Zeitpunkt an die Box gekommen sind.“