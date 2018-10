Ist es immer noch Liebe, Frau Koller?

Oh no! Not you again! Der Spruch auf der Fußmatte zu ihrer Wohnung am Wiener Graben ist typisch „Dagi“. „Die meisten Besucher lesen ihn nicht einmal“, erzählt Dagmar Koller, „aber ich muss jedes Mal lachen.“ Ganz in Türkis lehnt sie lässig in der Eingangstür. Mit fast 80 sportlich-schlank, perfekt geschminkt, eine Grande Dame des Show-Biz. Trotzdem immer am Boden geblieben: „Braucht‘s die Schuhe ned ausziehen, der Helmut sieht’s ja nicht mehr.“