Doppelsonde „BepiColombo“ auf dem Weg zu Merkur

Die ehrgeizige europäisch-japanische Raumfahrtmission zum Planeten Merkur ist angelaufen: An Bord einer europäischen Trägerrakete vom Typ „Ariane 5“ ist die Raumsonde „BepiColombo“ am Samstag um 3.35 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet. Die Mission soll unter anderem Erkenntnisse zur Entstehung des Sonnensystems liefern.