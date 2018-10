Senior kracht mit Pkw auf Kindergarten-Parkplatz

Die Kindergartenpädagoginnen Michaela Kainz und Antje Werderits waren am Freitagvormittag Augenzeugen bei einem spektakulären Unfall vor ihrem Arbeitsplatz in Großpetersdorf. Ein Pkw-Lenker (94) erlitt am Steuer seines Wagens einen Schwächeanfall, krachte gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen und blieb mit dem Pkw schließlich seitlich auf dem Parkplatz vor der Tagesstätte liegen.