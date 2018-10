„Black Hawk“ meisterte seine 25.000ste Flugstunde

Bereits 219.000 Personen transportiert

Am 21. September 2002 war der Erstflug des „Black Hawk“-Hubschraubers in Österreich erfolgt. Am 19. Dezember desselben Jahres traf der letzte der neun Hubschrauber ein. Seit damals wurden rund 219.000 Personen und etwa 23.000 Tonnen Außen- und Innenlasten unfallfrei transportiert.