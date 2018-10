IS hält 700 Geiseln fest und droht mit Hinrichtung

Die Terrormiliz Islamischer Staat hält nach Aussage von Russlands Präsident Wladimir Putin fast 700 Geiseln in Syrien gefangen. Unter diesen seien auch mehrere Bürger aus den USA und Europa, sagte Putin am Donnerstag. Der IS habe ein Ultimatum gestellt und angedroht, jeden Tag zehn dieser Menschen zu töten. Details über Forderungen der Extremisten nannte Putin nicht. Die Geiseln befänden sich in den vom US-Militär und seinen Verbündeten kontrollierten Gebiet in Syrien.