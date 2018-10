Diese Puppen sehen aus wie echte Babys

Reborn-Puppen, das sind Babypuppen, die Menschenbabys zum Verwechseln ähnlich sehen. Wer sie in den Arm nimmt, merkt, dass sie sich auch so anfühlen - das Genick etwa will gestützt werden, sonst fällt der Kopf nach hinten. Einige wenige verwenden die Puppen tatsächlich zur Trauerbewältigung.