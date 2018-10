„Haarige“ Attentäter wollten unerkannt einreisen

Nach Erkenntnissen der Ermittler sah der Plan vor, dass drei Zellen mit potenziellen Attentätern nach Deutschland geschleust werden sollten. In Deutschland sollten die Männer zur Tarnung verheiratet werden. Die erste IS-Zelle für den großen Anschlagsplan bestand demnach aus dem Bremer Adnan S. und dem Hamburger Zulhajrat S. Der Bremer S. war zuvor bereits in einem IS-Hinrichtungsvideo in Erscheinung getreten.