Geheimaktion durchkreuzte IS-Anschlag auf Konzert

Terror-Paar sitzt seit einem Jahr in kurdischer Haft

Im Oktober 2017 stellten sich Marcia M. und ihr Ehemann Oguz G. während des Falls von Rakka den kurdischen Behörden. Sie sitzen seitdem in kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien in Haft und warten auf ihre Überstellung nach Deutschland. Gegenüber dem Bundesnachrichtendienst hat Marcia M. mittlerweile ihre Beteiligung an dem Plan eingeräumt. In der Bundesrepublik drohen dem Ehepaar Anklagen durch die Bundesanwaltschaft sowie mehrjährige Gefängnisstrafen.