Kickl: „Erinnere an Bilder der Hilflosigkeit 2015“

BVT, Kampf gegen Terror, Polizei-Großübung an der Grenze, Ressort-Umstrukturierungen - fast täglich Meldungen in der heimischen Medienlandschaft und am Mittwochabend live im Talk mit Katia Wagner: Innenminister Herbert Kickl. Gleich zu Beginn (Highlights im Video oben, die ganze Sendung finden Sie hier) rückte der viel kritisierte FPÖ-Politiker zur knallharten Verteidigung seines Kurses aus. Die SPÖ „mit Unterstützung anderer Linker“ würde den politischen Gegner schlicht „dämonisieren“. Dabei sei man selbst 2015 „hilflos“ gewesen, erinnerte Kickl. Der spätere Bundeskanzler Christian Kern habe sich damals gar „als einer der Oberschlepper betätigt“ ...