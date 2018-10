62.000 Kärntner in der Armutsfalle

Lang haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Dosensuppen, Löskaffee, Haltbarmilch sowie Hygieneartikel sammelt die „young Caritas“ am Donnerstag bei der Aktion „Kilo gegen Armut“ in einem überdimensional großen Einkaufswagen. Die Sachspenden werden an wohnungslose Menschen weitergegeben. Im Vorjahr konnten bei der Aktion 1,8 Tonnen Lebensmittel gesammelt werden! „Kilo gegen Armut“: Donnerstag, 10 bis 17 Uhr, Neuer Platz Ecke Kramergasse in Klagenfurt.