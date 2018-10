Österreich in den UNO-Menschenrechtsrat gewählt

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verlangte in einer Reaktion eine „Klarstellung“ der UNO, „um welche Menschenrechtsverstöße in Österreich es gehen soll“. Insbesondere gelte es zu klären, „wie und warum es zur Entscheidung kam, dass genau Österreich überprüft werden soll“. Kneissl traf Bachelet später rund um die UNO-Generalversammlung in New York und sprach danach von einer „offenen Diskussion“. Die Hohe Kommissarin unterstützt die Arbeit des Menschenrechtsrates, sie ist direkt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres unterstellt.