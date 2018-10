Oberösterreicher bilden Bergretter in Bhutan aus

„Wir haben einen Teil des Österreichischen Ausbildungshandbuchs für Bergretter ins Englische übersetzt und werden so versuchen, den Einheimischen die Basics zu vermitteln“, ist Siegfried Wasserbauer gespannt auf die Reise. Gemeinsam mit Jakob Ebner wird er in Richtung Himalaya-Gebiet abheben: „Wir versuchen, ihnen vor allem Erste Hilfe und die Seilhandhabung näher zu bringen, damit verunfallte Bergsteiger in Zukunft professionell abtransportiert werden können“, so Wasserbauer.