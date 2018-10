Medien: Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump

Nach Helsinki-Gipfel harsche Kritik an Trump

Zuletzt hatten sich Putin und Trump am 16. Juli in Helsinki getroffen. Trump hatte dabei keine allzu gute Figur gemacht und musste danach in den USA harsche Kritik hinnehmen. Die Demokraten fanden den Auftritt Trumps „beschämend“, Ex-CIA-Chef John Brennan sagte gar, Trumps Äußerungen „grenzen an Hochverrat“.