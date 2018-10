Über 100.000 Fahrgäste nutzten Gratis-Tram

Genaue Fahrgastzahl gibt es noch nicht

Im ersten Monat war die Benutzung der Tram auf der gesamten Strecke kostenlos, die Automaten wurden nicht benötigt, wir berichteten. „Mehr als 100.000 Fahrgäste haben die Bahn im September ausprobiert“, ist Stern & Hafferl-Chef Günter Neumann zufrieden. Eine genaue Zahl will er erst nach Ablauf eines „repräsentativen Zeitrahmens“ bekannt geben. Zuerst einmal will man die Tram-Tester zu regelmäßigen Nutzern machen. „Aufgrund der Ticketverkäufe sehen wir, dass wir eine positive Entwicklung in Richtung Wochen-, Monats- und Jahreskarten machen“, so Neumann.