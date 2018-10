68-jähriger Gauner-Opa stellte Schuldscheine aus

In Pfarrämtern, Apotheken, Tankstellen und Gasthäusern erschlich der 68-jährige Wiener Neustädter mit seiner rührenden Geschichte kleinere Geldbeträge. Der Mann gaukelte seinen leichtgläubigen Opfern auch in den Bezirken Güssing, Eisenstadt, Oberwart und Neusiedl vor, sich dringende Reparaturarbeiten nicht leisten zu können. Auch einen „Schuldschein“ hatte der Mann dabei und versprach eine rasche Rückzahlung. Der Verdächtige wurde von den Betrogenen eindeutig identifiziert. Teilweise konnten die Polizisten noch die selbst angefertigten Schuldscheine am Wohnort des Kriminellen sicherstellen.