EU-Rat endlich einig: Minus 35 Prozent CO2 für Pkw

Einweg-Plastik „auf Null reduzieren“

Köstinger sprach von einem sehr erfolgreichen Rat, auch angesichts der Einigung auf eine EU-Position für den Weltklimagipfel im polnischen Kattowitz im Dezember. Außerdem habe man einen wichtigen Schritt bei der Abschaffung von Einweg-Plastikmaterialien erzielt. Deren Verwendung solle „auf Null reduziert“ werden. Diese drei Punkte seien insgesamt ein wesentlicher Schritt in Richtung Klimaschutz. Mit den Beschlüssen „bringen wir die saubere Mobilität in Europa auf die Überholspur“, so Köstinger.