Die neue Super-Diät der Hollywoodstars

Zwei Methoden

Stars wie Benedict Cumberbatch bevorzugen die sogenannte 5:2 Methode. Bei der kann man ohne Einschränkung fünf Tage in der Woche essen, solange man zwei Mal in der Woche für 24 Stunden gar keine Kalorien zu sich nimmt. Am populärsten ist die 16:8 Variante des sogenannten „Intermittent Fastings“, der sich Hugh Jackman aber auch Hemsworth und Kerr verschrieben haben.