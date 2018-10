Herbert Grönemeyer teilt das Glück mit seinen Fans

2019 kommt „Gröni“ auch für drei Konzerte nach Österreich: „Es ist jedes Mal aufregend, wenn ich zu euch komme“, erzählte uns der 61-Jährige im Interview, „als ob man einer großen Liebe immer wieder neu begegnet. Ich wundere mich immer wieder darüber, denn es ist nicht selbstverständlich, dass man als deutscher Künstler in Österreich so empfangen wird. Dass ich da so in die Herzen vorgedrungen bin, ist toll und macht mich schon stolz.“ Am 22. März (bereits restlos ausverkauft) und am 12. September spielt er in der Wiener Stadthalle, am 30. März in der Stadthalle Graz. Karten und Infos unter www.ticketkrone.at.