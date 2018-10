Papst schiebt Teufel die Schuld in die Schuhe

Papst glaubt an Existenz des Teufels

Papst Franziskus hat schon sehr oft erklärt, dass er an die Existenz des Teufels glaubt. „Wir sollten den Teufel allerdings nicht als einen Mythos, eine Darstellung, ein Symbol, eine Redewendung oder eine Idee betrachten“, so der Heilige Vater.