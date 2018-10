18 Jahre Gefängnis für Messerattacke auf Ehefrau

An drei Verhandlungstagen bot sich den Geschworenen in Linz das Bild einer zerrütteten Ehe, geprägt von Gewalt. Vor Richterin Margit Kreuzer sind auch mehrere Vergewaltigungen angeklagt, die der Messerattacke in einem Linzer Supermarkt vorangegangen waren. Doch von Vergewaltigung will der staatenlose gebürtige Kosovare (36) nichts wissen, er gibt nur die Messerstiche zu.