„Moneten für Antiquitäten“ im Schloss Eberstein

Wie eine Heimkehr war es für einige am Sonntag auf Schloss Eberstein: „Wir sind als Kinder hier in die Kirche gegangen“, erinnert sich eine Dame. „Im Innenhof wurden in meiner Jugend Sängerfeste gefeiert“, weiß Reinhold Gasper, der aus Klein St. Paul stammt. Mittlerweile hat Eberstein eine eigene Kirche und im Schloss wohnt Primarius Sigurd Hochfellner. Doch am Sonntag öffnete der Psychiater das große Tor für die fast 100 Besucher, die Ernst Bauer mit seinen „Intempo Kunst- & Kultouren“ ins Görtschitztal brachte.