Beliebt bei Verliebten: Liebesschlösser

„Finita“ - beendet - steht auf einer Tafel an der Theresienbrücke in Meran, drumherum hängen an einer Kette Bogenschlösser von abrüstenden Soldaten. Auch in den Weltkriegen sei es üblich gewesen, Spindschlösser oder jene der Trosssäcke bei der Heimkehr an eine Brücke oder Laterne zu hängen. In Florenz vollziehen Uni-Absolventen das Ritual.