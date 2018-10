Schnäppchenjäger aufgepasst!

So geht’s

Registrieren Sie sich auf www.krone.at/auktion als Bieter. Nutzen Sie unsere Suchfunktionen oder stöbern Sie in unseren Angeboten. Um auf Ihr Lieblingsprodukt zu bieten, brauchen Sie nur das aktuelle Gebot zu überbieten, oder Sie nutzen gleich den „Krone“-Bietagent und geben Ihr geheimes Höchstgebot ab.Die Zuschläge fallen am 9. Oktober 2018 zwischen 16 und 21 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Glück beim Mitsteigern!