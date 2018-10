Jetzt Polizeipatrouillen in Wiens Spitälern

Angeleiert wurde die Zusammenarbeit von der Personalvertretung: „Probleme sollen schon im Vorfeld vermieden werden. Im Notfall wissen unsere Kollegen, an wen sie sich wenden können“, sagt Projektleiter Helmut Wally. Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) spricht in positiven Worten von der Sicherheitspartnerschaft: „Wir wollen ein sicheres Umfeld schaffen, in dem man ungehindert arbeiten kann“, so Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb in der KAV-Mitarbeiterzeitung „intra“.