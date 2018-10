Dieses Kamera-Zubehör fehlt Ihnen noch!

Dieses Set enthält alles, was Sie für die Reinigung Ihrer Kamera benötigen. Es enthält 43 verschiedenen Teile, von denen jedes eine andere Aufgabe erfüllt. Mithilfe des Blasebalgs wird Staub weggeblasen. Die Feinarbeit leistet dann der Objektivpinsel, mit dem man auch hartnäckigen Staub entfernen kann. Dann folgt die Nassreinigung mit Linsenpapier und Spezial-Reiniger oder Feuchttüchern. Zum Schluss wird die Linse mit dem Mikrofasertuch abgerieben. Für die Entfernung von Fingerabdrücken und Staub nutzen Sie am besten den Lenspen. Und zu guter Letzt hilft das Swab mit Spitze für die gründliche Säuberung von kleinen Ecken und Kanten, zum Beispiel am Fokusring des Objektivs. Alle 43 Teile sind in einer praktischen Aufbewahrungsbox verstaut, welche die Form eines Objektivs hat und somit in jede Tasche passt.



Inhalt: 43 Teile

Maße: 8,5 x 8,5 x 13,5 cm

Gewicht: 213 g

Preis: 19,90 €

Hier geht‘s zum Produkt.