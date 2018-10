Mit Samuraischwert Villacher Passanten bedroht

Der 21-Jährige bekannte sich schuldig, gab aber an, in der Tatnacht stark betrunken gewesen zu sein. Das Schwert habe seinem Mann gehört, mit dem er auch in der fraglichen Nacht einen Streit gehabt habe. Da habe er die Waffe genommen und war auf die Straße gegangen. An die Drohungen, die er ausgestoßen hatte, wollte er sich nicht mehr erinnern können: „Aber, wenn die Leute das sagen, die dabei waren, dann wird das sicher stimmen.“ Sein Verhalten sei „anscheinend aus der Wut heraus“ entstanden, erklärte der Mann, der ohne Verteidiger zur Verhandlung gekommen war.