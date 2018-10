Ehepaar von Hunden des Sohnes schwer verletzt

Der 79-Jährige war am Montag in Höchst im eingezäunten Garten mit Arbeiten beschäftigt, die beiden etwa zwei Jahre alten Hunde seines Sohnes liefen zu dieser Zeit frei im Garten umher. Gegen 14 Uhr kam auch die Ehefrau des Pensionisten hinzu und dabei plötzlich zu Sturz. Sofort griffen die beiden American Bulldogs die am Boden liegende Frau an und bissen zu. Der 79-Jährige wurde Zeuge des Angriffs und eilte seiner Frau zu Hilfe. Dabei wurde auch er von den beiden Hunden gebissen. Dem Ehepaar gelang es noch aus eigener Kraft, sich ins Haus zu flüchten. Beide hatten schwere Bissverletzungen am Kopf und im Gesicht erlitten.