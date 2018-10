Bestseller-Autor Thilo Sarrazin kommt nach Wien

Der ehemalige SPD-Senator und Bestsellerautor Thilo Sarrazin (73) kommt am Freitag nach Wien. In der Stadthalle spricht er mit Roger Köppel, dem Chefredakteur der schweizerischen „Weltwoche“, über sein neues Buch „Feindliche Übernahme“, die Gefahren des Islam und die Bedrohung der Demokratie in Europa.