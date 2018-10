Friedliche Proteste schlagen in blanke Gewalt um

Der erste Jahrestag nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien begann am Montag mit großen Demonstrationen und mündete am Abend in mehreren Städten in blanke Gewalt. In Barcelona, wo zuerst rund 180.000 Menschen friedlich auf die Straßen gegangen waren, versuchte am Abend eine militante Gruppe das lokale Parlament zu stürmen. In Girona lieferten sich ebenfalls Demonstranten schwere Auseinandersetzungen mit Polizisten.