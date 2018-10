Mopeddiebe ertappt und Polizei übergeben

Statt in die Schule ging der erst zwölfjährige Bub mit seinem 17-jährigen Kumpel auf Diebstour im Südburgenland. Mit einem Stein schlugen sie das Fenster eines Abstellraumes auf einem Firmengelände ein, in dem sich das Moped befand. Die Burschen nahmen auch die beiden vorhandenen Sturzhelme an sich. Während der Ältere sich daranmachte, das Fahrzeug zu starten, versuchte der Jüngere, den Maschendrahtzaun zu durchtrennen. Dabei allerdings wurden die Kriminellen von zwei Firmenmitarbeitern beobachtet.