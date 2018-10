Hund gegen Hund: Tödlicher Vorfall in Lienz

Am späten Sonntagnachmittag spazierte ein Osttiroler mit einem Yorkshire Terrier auf dem Linken Iselweg in Lienz; der 63-Jährige hatte seinen Hund dabei entgegen dem Gesetz nicht angeleint. Ihnen begegnete ein Deutscher (65), der seinen Berner Sennenhund an der Leine führte und den Osttiroler aufforderte, auch seinen Hund der Vorschrift entsprechend anzuleinen. Doch der Lienzer ignorierte dies. Daraufhin führte der Deutsche seinen Hund zweimal direkt zum Terrier. Der Sennenhund biss zu, der Terrier verendet kurz darauf. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen die Anzeigen.