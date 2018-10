Polizist bei Kontrolle mit Crystal Meth beworfen

Zwei Verdächtige haben einen Polizisten am Samstag im Zuge einer Verkehrskontrolle in Wien verletzt. Die beiden Männer - ein 39-jähriger Einheimischer sowie ein drei Jahre älterer Türke - schlugen und traten auf den Uniformierten ein, ehe sie ihn auch noch mit einer Dose, in der sich Crystal Meth befand, bewarfen. Der Beamte kam bei dem Angriff mit leichten Verletzungen davon, die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden festgenommen.