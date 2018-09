Tut der Abschied weh, Herr Forcher?

32 Jahre „Klingendes Österreich“

Geboren als Giuseppe Forcher am 17. Dezember 1930 - zufällig - in Rom, aufgewachsen in Südtirol. 1940 wandert die Familie nach Salzburg aus. Bevor Sepp Forcher 1976 zum ORF kommt, arbeitet er als Höhlenführer, Hilfsarbeiter, Hüttenwirt und ab 1971 als Stadtwirt in Salzburg. Seit 1986 führt der ORF-Publikumsliebling durchs „Klingende Österreich“. Seit 63 Jahren verheiratet mit Helli, in zwei Jahren feiert das Paar die Eiserne Hochzeit. Sein Buch „Das Salz in der Suppe - vom großen Wert der kleinen Dinge“ erscheint am 1. Oktober im Brandstätter-Verlag, kostet 20 Euro und ist sein drittes Glücksbuch.