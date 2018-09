Liebe zu Rap-Star verleiht Lewis Hamilton Flügel

Jetset-Lifestyle

Allein in den letzten drei Wochen war der WM-Spitzenreiter wieder mit seinem Lieblingsspielzeug, einer Bombardier Challenger 605, bei Modeevents in New York und Schanghai aufgetaucht, besuchte er den „Orchid Run & Ride„ In Kuala Lumpur, schob Trainingseinheiten in Thailand - und turtelte mit Nicki Minaj in der Wüste von Dubai. Und weil der Formel-1-Champion und der Rapper-Star aus Trinidad & Tobago nun auf Instagram gemeinsame Fotos posteten, ist nicht nur für die englische Yellow Press klar: Lewis und Nicki - die Liebe macht sie stark.