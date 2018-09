krone.at - User sagen: „Das ist reine Abzocke“

Obwohl die Döblinger schon 2016 mittels Volksbefragung mehrheitich gegen die Einführung des Parkpickerls stimmten wurde der Druck auf die Döblinger das Parkpickerl auch einzuführen immer größer. Zahlreiche Nicht-Wiener stellten mittlerweile Ihre Autos im Cottageviertel ab, was auch den Anwohnern ein Dorn im Auge wurde. Viele User plädieren daher für eine flächendeckende Einführung eines Parpickerls in ganz Wien. „So ist das ganze ein einziges Kasperltheater“ meint User ultrazonko hierzu. Weitere Stimmen meinen, dass Wiener von der Pickerlgebühr ausgenommen werden sollten. „Ein flächendeckendes Pickerl für Wiener. Gratis Parkplätze an den U-Bahn Endstationen“ fordert User UglyKidTim in einem Beitrag dazu.