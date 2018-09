Italiens Super-Gigolo (63) stirbt beim Sex im Auto

Legende in den 70er- und 80er-Jahren

Wie italienische Meiden berichteten, verkörperte Zanfanti ab den 1970er-Jahren den Mythos des Latin Lovers und zog an der berühmten Adria-Meile die Frauen an wie Honig die Bienen. Damals arbeitete er als Animateur in Riminis Kult-Disco „Blow Up“. Er sollte junge Frauen von den Straßen Riminis in den Club locken. Durch den Job kam er schnell in Kontakt mit Frauen, die seinem Charme nicht widerstehen konnten. Sein Partyleben zog Folgen nach sich. Insgesamt soll Zanfanti neun Kinder haben. Für jedes ließ er sich einen Stern auf seinen Oberarm tätowieren.