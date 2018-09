Jennifer Lopez begeistert mit ihren Mega-Muckis

Dort setzt sie ihren durchtrainierten Rücken und ihren beeindruckenden Bizeps in Szene und blickt stolz in die Kamera. Daneben schrieb sie: „Fühle mich nach der Show heute Abend wie Superwoman! Als ich damit begann, dachte ich, oh mein Gott, 15 Shows in 27 Tagen, das ist viel. Aber ich gab mir selbst das Versprechen, dass ich mich nicht davon zermürben lasse und am Ende nur noch stärker bin. Ich werde trainieren und in der besten Form meines Lebens sein.“