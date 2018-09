Heinz Fischer am Steuer des Bücherbuses

In der Biografie gibt Fischer einen unterhaltsamen Einblick in die Geschichte der Zweiten Republik. Als leidenschaftlicher Politiker und Wanderer geht er gemeinsam mit dem Journalisten Herbert Lackner die alten Wege noch einmal: den Schulweg in der Josephstadt, zum Parlament, die Lieblingspaziergänge in Hietzing. Diese Wege sind untrennbar mit den politischen Ereignissen der letzten Jahrzehnte verbunden.