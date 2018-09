Zwei Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

Zum folgenschweren Unfall kam es am Nachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Kreuzung Brünner Straße mit der Hanreitergasse. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt für die Autofahrer Grün, so Polizeisprecherin Irina Steirer. Die beiden Mädchen achteten jedoch offenbar nicht auf die Fußgängerampel und liefen bei Rot gleichzeitig über die Fahrbahn. Die 50 Jahre alte Autofahrerin, die stadtauswärts unterwegs war, konnte nicht mehr reagieren und auch „einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern“, so die Sprecherin.