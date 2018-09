„Starlink: Battle for Atlas“: Real trifft virtuell

Ubisofts „Starlink: Battle for Atlas“ lässt ab 16. Oktober auf PS4, Xbox One und Switch reale und virtuelle Spielwelten miteinander verschmelzen. Modulare Plastik-Raumschiffe, -Piloten und -Waffen machen‘s möglich. Ein neuer Trailer verrät mehr zur Hintergrundgeschichte des „Weltraum-Erforschungsspiels“, ein Tutorial-Video (siehe unten) zeigt außerdem, wie sich die modularen Toys ins Spiel einbinden lassen und wie sie es dem Spieler ermöglichen, sich an jede Situation anzupassen.