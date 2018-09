So denken die krone.at-Leser über das BMI-Mail

Jenes E-Mail aus dem Innenministerium, das eine Debatte zum Thema Pressefreiheit in Österreich nach sich gezogen hat, schlägt nicht nur in politischen Kreisen hohe Wellen. Auch die Leser auf krone.at und in den sozialen Medien beteiligen sich rege an der Debatte. Dabei gibt es sowohl Lobeshymnen für die deutlichen Worte („Bravo, Kickl“) als auch heftige Kritik, dass Derartiges in einer Demokratie nichts verloren habe.